Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров перейдёт в «Рубин». Футболист должен подписать с казанским клубом контракт на три года. Устная договорённость по трансферу достигнута и с клубом, и с игроком.
В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (2 — с пенальти). Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года. 21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом.
«Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ротор».
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:36