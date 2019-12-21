Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров перейдёт в «Рубин». Футболист должен подписать с казанским клубом контракт на три года. Устная договорённость по трансферу достигнута и с клубом, и с игроком.



В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (2 — с пенальти). Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года. 21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом.

«Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ротор».