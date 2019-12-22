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Гвардиола: проигрываем — катастрофа, выигрываем — ещё есть шансы догнать «Ливерпуль»

Гвардиола: проигрываем — катастрофа, выигрываем — ещё есть шансы догнать «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 18-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (3:1).

«Я в восторге от того, как мы играли. Мы создали множество моментов и действительно хорошо выступили. Мы продолжаем идти вперёд. Мы не хотели превращать каждое действие в нечто невероятное. То, что команда играла просто, и стало залогом успеха «Манчестер Сити».

Матч с «Лестером» понравился мне гораздо больше, чем игра с «Арсеналом». Де Брёйне был невероятным. Он выиграл этот матч для нас. Его преданность команде достойна уважения. Кевин — потрясающий футболист.

Когда мы проигрываем — это катастрофа, когда выигрываем — ещё есть шансы догнать «Ливерпуль». Мы на одно очко отстаём от «Лестера». Я лишь хочу видеть, как моя команда играет с мячом и без него. Мы хорошо действуем в этом сезоне. Если играть так, как сегодня, то сможем тягаться с кем угодно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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