Гвардиола: проигрываем — катастрофа, выигрываем — ещё есть шансы догнать «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 18-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (3:1).
«Я в восторге от того, как мы играли. Мы создали множество моментов и действительно хорошо выступили. Мы продолжаем идти вперёд. Мы не хотели превращать каждое действие в нечто невероятное. То, что команда играла просто, и стало залогом успеха «Манчестер Сити».
Матч с «Лестером» понравился мне гораздо больше, чем игра с «Арсеналом». Де Брёйне был невероятным. Он выиграл этот матч для нас. Его преданность команде достойна уважения. Кевин — потрясающий футболист.
Когда мы проигрываем — это катастрофа, когда выигрываем — ещё есть шансы догнать «Ливерпуль». Мы на одно очко отстаём от «Лестера». Я лишь хочу видеть, как моя команда играет с мячом и без него. Мы хорошо действуем в этом сезоне. Если играть так, как сегодня, то сможем тягаться с кем угодно», — приводит слова Гвардиолы BBC.
- 22 декабря 2019
-
00:58
-
00:53
-
00:40
-
00:37
-
00:17
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:20