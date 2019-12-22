Партнёр Головина по «Монако» получил красную карточку, не выходя на поле

Даниэль Субашич, вратарь «Монако» и партнёр российского полузащитника Александра Головина, курьёзным образом получил красную карточку в матче 19-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 4:1.



В концовке встречи, на 78-й минуте, хорватский футболист, находившийся на скамейке запасных, посчитал, что главный арбитр встречи ошибочно не назначил пенальти в пользу его команды. Даниэль начал активно выражать недовольство, за что получил жёлтую карточку. Однако наказание не успокоило голкипера, и он продолжил ругать судью. Тот не стал терпеть поведения игрока и показал ему прямую красную карточку.



«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции