«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом», Черышев вышел на поле впервые с начала ноября

В матче 18-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Автором первого гола встречи стал нападающий «Вальядолида» Серхио Гвардиола, отправивший мяч в ворота «Валенсии» на 83-й минуте. В компенсированное время игры форвард «Валенсии» Мануэль Вальехо сравнял счёт.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 60-й минуте игры, однако не отметился результативными действиями. Он появился на поле впервые с начала ноября из-за травмы бедра, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).
«Валенсия» набрала 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (20) — на 14-м месте.
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