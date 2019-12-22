На клубном ЧМ в Катаре, среди детей, подающих мячи, впервые были привлечены девочки

В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу представителей европейского континента.
Впервые в Катаре среди детей, подающих мячи, были привлечены девочки, что является достаточно серьёзным событием для мусульманской страны.
Данный проект был создан 3 месяца назад, одной из его целей является пропаганда женского футбола. В нём приняли участие девочки, которые также занимаются футболом в одной из частных школ Катара и эту идею они восприняли с восторгом. Стоит отметить, что среди них не было ни одной местной, все они являются детьми наёмных сотрудников, работающих в Катаре по приглашению из других стран.
«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.
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