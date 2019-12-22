Игроки «Монако» попросили Жардима сыграть по схеме 3-5-2 перед матчем с «Лиллем»
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим собирался сыграть по схеме 4-3-3, оставив в запасе алжирского форварда Ислама Слимани. Однако футболисты команды попросили его вернуться к игре при схеме 3-5-2, сообщает французское издание L'Equipe.
В составе «Монако» участие в матче принял российский полузащитник Александр Головин. Он провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.
«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.
Следующим соперником «Монако» станет «Реймс» в 1/32 Кубка Франции. Встреча состоится 4 января. Начало – 17:00 мск.
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
- 22 декабря 2019
-
02:49
-
02:30
-
02:01
-
01:49
-
01:32
-
00:58
-
00:53
-
00:40
-
00:37
-
00:17
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
Партнерский контент