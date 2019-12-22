Игроки «Монако» попросили Жардима сыграть по схеме 3-5-2 перед матчем с «Лиллем»

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим собирался сыграть по схеме 4-3-3, оставив в запасе алжирского форварда Ислама Слимани. Однако футболисты команды попросили его вернуться к игре при схеме 3-5-2, сообщает французское издание L'Equipe.

В составе «Монако» участие в матче принял российский полузащитник Александр Головин. Он провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.



«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.

Следующим соперником «Монако» станет «Реймс» в 1/32 Кубка Франции. Встреча состоится 4 января. Начало – 17:00 мск.