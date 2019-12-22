«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками в аренду

Миланский «Интер» и «Наполи» могут совершить обмен игроками в январское трансферное окно в аренду сроком на 6 месяцев, сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, со стороны «Интера» в Неаполь отправится 26-летний полузащитник Маттео Политано, а в обратном направлении проследует 33-летний испанский нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте. Оба футболиста не являются игроками стартового состава и, как сообщает издание, клубы могут достаточно быстро придти к соглашению. Стороны начали переговоры в последние несколько дней.
В этом сезоне Политано принял участие в 14 матчах за «Интер» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Льоренте принял участие в 19 играх за «Наполи» во всех турнирах, 16 раз выходя на замену. На его счету 4 гола и 1 голевая передача.
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