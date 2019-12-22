Матч Лиги 1 прошёл без системы фиксации гола из-за испорченных крысами проводов
Матч 19-го тура чемпионата Франции между «Ниццой» и «Тулузой» (3:0) прошёл без использования системы Goal Line, которая фиксирует взятие ворот той или иной команды, сообщает France Bleu Azur в «Твиттере».
Причиной этому послужили вышедшие из строя электрические кабели, которые были испорчены крысами.
После 19-го тура чемпионата Франции «Ницца», набрав 27 очков, располагается на 10-м месте. «Тулуза» (12) – 20-е.
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