Матч Лиги 1 прошёл без системы фиксации гола из-за испорченных крысами проводов

Матч 19-го тура чемпионата Франции между «Ниццой» и «Тулузой» (3:0) прошёл без использования системы Goal Line, которая фиксирует взятие ворот той или иной команды, сообщает France Bleu Azur в «Твиттере».

Причиной этому послужили вышедшие из строя электрические кабели, которые были испорчены крысами.

После 19-го тура чемпионата Франции «Ницца», набрав 27 очков, располагается на 10-м месте. «Тулуза» (12) – 20-е.