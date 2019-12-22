Жардим: многие люди пытаются исказить истину

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги домашнего матча 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем», который завершился победой хозяев со счётом 5:1.
«Команда не обращает внимания на слухи. Мы провели очень хорошую игру. Буду ли тренером в 2020 году? Не знаю. Я ни с кем не разговаривал. Не знаю, откуда все эти слухи. После матча я поприветствовал Олега Петрова, больше ничего. Привет и поздравления. Не было времени на остальное.
Обстановка меня немного удивляет. Многие люди пытаются исказить истину. Некоторые болельщики недовольны моим возвращением. Это никогда не менялось. Они всегда одни и те же. Эти же болельщики бастовали два года назад. Я не буду напрягаться ради своего будущего. Люблю свою работу. Мы только что выиграли 5:1. Теперь можно забыть о футболе, время для семьи и друзей», — приводит слова Жардима L'Equipe.
«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.
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