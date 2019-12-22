«Мы все – Зозуля». Фанаты «Альбасете» поддержали украинского нападающего. Фото
Болельщики «Альбасете» поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.
В матче 21-го тура Сегунды с «Эльче» (0:1) болельщики «Альбасете» вывесили баннер, на котором было написано «Мы все – Зозуля».
Фото можно посмотреть в «твиттере» COPE Albacete.
Напомним, в ходе первого тайма матча «Райо Вальекано» — «Альбасете» болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.
Во время перерыва игроки «Альбасете» в знак поддержки Зозуле приняли решение не выходить на второй тайм, и матч так и не был доигран.
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