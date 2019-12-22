Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы все – Зозуля». Фанаты «Альбасете» поддержали украинского нападающего. Фото

«Мы все – Зозуля». Фанаты «Альбасете» поддержали украинского нападающего. Фото
Футбол / Испания 0

Болельщики «Альбасете» поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.

В матче 21-го тура Сегунды с «Эльче» (0:1) болельщики «Альбасете» вывесили баннер, на котором было написано «Мы все – Зозуля».

Фото можно посмотреть в «твиттере» COPE Albacete.

Напомним, в ходе первого тайма матча «Райо Вальекано» — «Альбасете» болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.

Во время перерыва игроки «Альбасете» в знак поддержки Зозуле приняли решение не выходить на второй тайм, и матч так и не был доигран.

«Этот индюк держит нас за придурков». Испанские болельщики не поверили Зозуле
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019