Зидан: Гвардиола — лучший тренер в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Напомним, «сливочные» сыграют с «горожанами» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда «Реал» встретится с «Манчестер Сити», это будет особенный момент. Много раз играл против Гвардиолы. Уважал его как игрока, а теперь уважаю как тренера. Думаю, он лучший тренер в мире. Хосеп демонстрировал это на протяжении всей карьеры, и, конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд», — приводит слова Зидана Goal.com.

Первый матч, «Реал» — «Манчестер Сити», состоится 26 февраля 2020 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответный, «Манчестер Сити» — «Реал», пройдёт 17 марта 2020 года в Манчестере на стадионе «Этихад».