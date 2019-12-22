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Лэмпард: уверен, Моуринью хочет победить в матче с «Челси» больше, чем в каком-либо другом

Лэмпард: уверен, Моуринью хочет победить в матче с «Челси» больше, чем в каком-либо другом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о противостоянии с бывшим наставником, Жозе Моуринью, который в настоящее время тренирует «Тоттенхэм Хотспур».

«Когда речь идёт о матче с принципиальным соперником на его поле, тут многое решают болельщики. Это не значит, что они забыли историю или перестали уважать тренера. Жозе Моуринью — профессионал, который хочет работать, какое-то время он оставался вне футбола, а затем ему представилась возможность возглавить «Тоттенхэм», и он не стал её упускать.

Всегда буду уважать своих тренеров. Когда моя команда играет с командой того, кто серьёзно повлиял на мою жизнь, это нечто особенное. Очень его уважаю, и для меня честь сразиться с ним.

Не хочу, чтобы этот матч воспринимали как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Жозе. Это встреча «Челси» с «Тоттенхэмом», у руля которого стоит человек, заслуживающий моё уважение. Знаю, он тренер топ-уровня, работал с «Челси» и со мной в частности, а теперь возглавляет «Тоттенхэм».

Он, наверное, хочет выиграть в этом матче больше, чем в каком-либо другом, с тех пор как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится сегодня, 22 декабря. Начало — 19:30 мск.

Моуринью: я всегда буду любить Лэмпарда, но надеюсь, что в воскресенье он проиграет
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