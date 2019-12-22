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Губерниев записал видеообращение к Сёмину

Губерниев записал видеообращение к Сёмину
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев записал видеообращение к тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину. Журналист вновь попросил наставника «железнодорожников» подарить ему зонтик с изображением попугаев.

«Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Сёмин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть прекрасный зонтик с оленями. Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции», — сказал комментатор.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее журналист отметил, что решение Федерации спортивных журналистов России назвать Сёмина лучшим тренером года принимали «серебряные олени». На это наставник «железнодорожников» ответил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».

Губерниев попросил у Сёмина зонтик с попугаями. С оленями у него уже есть
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