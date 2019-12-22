Клопп: если не забивает один нападающий «Ливерпуля», то это обязательно сделает другой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над бразильским «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира отметил игру нападающих своей команды.

«Самое лучшее в наших нападающих это то, что если не забивает один, то это обязательно сделает другой или двое других. Например, Дивок Ориги. Никто не говорит о нём, но он забивает невероятно важные голы. Или Шердан Шакири — он забивал очень важные мячи в прошлом сезоне.

Салах тоже забивает много мячей, но у него не всегда это получается, и тогда это делает Садио Мане. А теперь нам нужен был гол Фирмино, и вот он случился. Очень рад за него, ведь ещё до игры мы много говорили, насколько этот турнир важен для бразильцев», — приводит слова Клоппа Metro.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.