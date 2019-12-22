Болельщики дрезденского «Динамо» поддержали акцию «Фанат — не преступник».
Фанаты немецкого клуба вывесили баннер «Фанат — не преступник» на гостевом матче 18-го тура второй Бундеслиги с «Нюрнбергом» (0:2).
Фото: Телеграм-канал Of news
Напомним, подобные баннеры вывесили болельщики российских клубов на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги в знак протеста против задержания фанатов московского «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей 18-го тура с «Зенитом» (0:1). Некоторые из болельщиков были оштрафованы, а часть из них получила административные аресты на 15 суток. В знак протеста фанаты на 30-й минуте матчей 19-го тура массово покидали трибуны.
С 1993 по 1995 год за немецкий клуб в качестве игрока выступал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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