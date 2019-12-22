Карпин опубликовал видео свадебной песни в исполнении жены

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «инстаграме» опубликовал видео со свадьбы, прошедшей в 2017 году.
Супруга посвятила Карпину песню из репертуара Аллы Пугачевой.
Видео можно посмотреть в «инстараме» Валерия Карпина.
Карпин и Дарья состоят в браке с июня 2017 года. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Даша. В данный момент пара ждёт ещё одного ребёнка.
Карпин ранее был женат дважды. От предыдущих браков у него есть две дочери, а ещё одна девочка была рождена вне брака.
50-летний специалист возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив». Выше ростовчан располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).
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