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Алисон: Фирмино является одним из самых важных игроков для «Ливерпуля»

Алисон: Фирмино является одним из самых важных игроков для «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер после победы в финальном матче клубного чемпионата мира с бразильским «Фламенго» (1:0) поделился мнением о нападающем мерсисайдского клуба Роберто Фирмино. Напомним, Фирмино стал автором единственного гола встречи.

«Мы все знаем, насколько Роберто важен для команды. Мы ценим его. Думаю, он является одним из самых важных футболистов для „Ливерпуля“. Он не только забивает, он помогает команде. Мотивирует партнёров по команде и может изменить ситуацию. Очень рады, что он смог забить. Этот титул — большая радость», — приводит слова Алисона Goal.com.

«Ливерпуль» впервые стал победителем клубного чемпионата мира. Команда получила право выступить на турнире, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.

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