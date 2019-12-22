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Сульшер: не позволю «МЮ» никого купить без моего согласия

Сульшер: не позволю «МЮ» никого купить без моего согласия
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как принимает участие в трансферах клуба.

«Последнее слово в отношении трансферов всегда будет за мной. Не позволю никого купить без моего однозначного согласия. Так всё и должно быть устроено. Если мне не нравится игрок, в команде он мне не нужен», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Сумма трансфера Миранчука в стан «красных дьяволов» может составить около € 40 млн.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Сульшера 25 очков. «Красные дьяволы» также вышли в плей-офф Лиги Европы, финишировав первыми в группе L.

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн
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