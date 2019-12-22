Сульшер: не позволю «МЮ» никого купить без моего согласия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как принимает участие в трансферах клуба.
«Последнее слово в отношении трансферов всегда будет за мной. Не позволю никого купить без моего однозначного согласия. Так всё и должно быть устроено. Если мне не нравится игрок, в команде он мне не нужен», — приводит слова Сульшера Daily Mail.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Сумма трансфера Миранчука в стан «красных дьяволов» может составить около € 40 млн.
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Сульшера 25 очков. «Красные дьяволы» также вышли в плей-офф Лиги Европы, финишировав первыми в группе L.
- 22 декабря 2019
-
13:38
-
13:33
-
13:00
-
12:50
-
12:32
-
12:31
-
12:19
-
12:05
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
09:54
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:15
-
09:08
-
07:02
-
04:25
-
03:52
-
03:08
-
02:49
-
02:30
-
02:01
-
01:49
-
01:32