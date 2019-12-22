Моуринью: мне не нужны новые футболисты в январе

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» подтвердил, что клуб не планирует приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.



«Знаю, что „Тоттенхэм“ не планирует тратить много денег в январе. Расстроен ли я? Вовсе нет. Знал об этом, мне сразу всё сообщили. Всё было ясно, планы клуба кристально чисты, и меня это радует. Мне нравится, что здесь нет никаких сюрпризов. Мне не нужно £ 300 млн для приобретений в зимнее трансферное окно. Мне не нужны новые футболисты в январе», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси» состоится сегодня, 22 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.