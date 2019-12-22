Марез: Артете было непросто покинуть «Манчестер Сити» с эмоциональной точки зрения

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал уход Микеля Артеты, ассистента главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, в лондонский «Арсенал».



«Микель был важной частью нашего коллектива. Да, ему было непросто покинуть „Манчестер Сити“ с эмоциональной точки зрения, но он должен воспользоваться шансом. Рады за него», — приводит слова Мареза Sky Sports.



Напомним, ранее лондонский «Арсенал» объявил о заключении контракта с Артетой сроком на 3,5 года. Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

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