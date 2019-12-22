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Голкипер «Шальке» Нюбель покинет клуб по окончании сезона

Голкипер «Шальке» Нюбель покинет клуб по окончании сезона
Футбол / Германия 0

Голкипер «Шальке-04» Александр Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте гельзенкирхенского клуба.

«После всех переговоров, которые провели с Нюбелем и его представителями за последние несколько месяцев, мы не очень удивлены его решением и, конечно, уважаем его. Уверен, Алекс будет работать на пределе возможностей до конца сезона. А с лета 2020 года мы продолжим следовать своим курсом без него», — отметил спортивный директор «Шальке» Йохан Шнайдер.

Ранее сообщалось, что в услугах Нюбеля заинтересована мюнхенская «Бавария». 23-летний Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

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