«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся 22 декабря в 17:00

Сегодня, 22 декабря, в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду войдут ассистенты Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.



«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.



Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/20



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20