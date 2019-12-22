«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся 22 декабря в 17:00
Сегодня, 22 декабря, в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду войдут ассистенты Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.
«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.
Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/20
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20
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