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Манджукич проходит медосмотр в катарском клубе «Аль-Духаиль»

Манджукич проходит медосмотр в катарском клубе «Аль-Духаиль»
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич близок к подписанию контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль», сообщает Al Kass.

По информации источника, клубы достигли договорённости о трансфере 33-летнего хорватского футболиста. На данный момент Манджукич проходит медицинский осмотр в частной больнице для спортсменов в Дохе.

Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за туринский «Ювентус».

До переезда в Италию Манджукич играл за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».

Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар
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