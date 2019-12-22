«Арсенал» постарается заполучить Мертенса в зимнее трансферное окно

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Наполи» и сборной Бельгии Дрису Мертенсу, сообщает Sky Sports. По данным источника, лондонский клуб хочет заполучить 32-летнего форварда в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс не принял предложение клуба о продлении контракта на два сезона с зарплатой € 3 млн в год. Форвард хочет продлить соглашение на три кампании с зарплатой € 4 млн в год, но «Наполи» не готов предложить игроку такие условия.
Руководство «Наполи» рассмотрит вариант продажи Дриса в ближайшее зимнее трансферное окно, если не сможет согласовать с ним продление контракта. Отступные за Мертенса составляют € 10 млн, но эту сумму имеют право заплатить только клубы не из Италии.
Нынешний договор Мертенса с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- 22 декабря 2019
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