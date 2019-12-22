Салах, Мане и Марез номинированы на награду лучшему игроку года в Африке
Африканская конфедерации футбола (CAF) опубликовала список претендентов на награду лучшему игроку года в Африке.
В тройку номинантов вошли нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Алжира Рияд Марез и форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане.
Церемония награждения состоится 7 января 2020 года в Египте. Напомним, два последних года приз получал египтянин Салах.
В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Автором первого гола мерсисайдцев стал Салах. «Манчестер Сити» в свою очередь стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги.
- 22 декабря 2019
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