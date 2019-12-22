Гвардиола: проблема «Манчестер Сити» в том, что «Ливерпуль» одержал 16 побед в 17 матчах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что проблемы «горожан» в нынешнем сезоне связаны с успешными выступлениями «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.



«У „Манчестер Сити“ сейчас на одно очко меньше, чем у „Барселоны“, которая лидирует в чемпионате Испании. Проблема в том, что „Ливерпуль“ одержал 16 побед в 17 матчах АПЛ. Должен снять перед соперниками шляпу и поздравить их. Мы теряем очки, но проблема не в нашей игре. У нас в команде игроки обладают великолепным индивидуальным мастерством и умеют взаимодействовать друг с другом. Это именно то, чего я от них хочу», — приводит слова Гвардиолы A Bola.



Напомним, на данный момент мерсисайдский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Сити» отстаёт от лидера на 11 очков.

Гвардиола: проигрываем — катастрофа, выигрываем — ещё есть шансы догнать «Ливерпуль»