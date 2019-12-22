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«Эспаньол» продлил серию без побед в Примере, проиграв «Леганесу»

«Эспаньол» продлил серию без побед в Примере, проиграв «Леганесу»
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт. Во втором тайме, на 54-й минуте, форвард Юссеф Эн-Несири упрочил преимущество хозяев. Таким образом, «Эспаньол» продлил серию без побед в чемпионате Испании до восьми матчей.

«Леганес» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (10) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 39 очков в 18 матчах. В следующем туре «Эспаньол» сыграет с «Барселоной», а «Леганес» встретится с «Вальядолидом».

Испания - Примера. 18-й тур
22 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Брайтвайт – 11'   2:0 Эн-Несири – 54'
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