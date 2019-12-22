«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся 22 декабря в 19:30

Сегодня, 22 декабря, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Андре Марринер.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 26 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» (29) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.



Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/20



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20