«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся 22 декабря в 19:30
Сегодня, 22 декабря, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Андре Марринер.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 26 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» (29) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.
Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/20
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20
- 22 декабря 2019
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