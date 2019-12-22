«Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А со счётом 5:0, Пашалич забил гол
В матче 17-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес. Во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Марио Пашалич, ранее выступавший за «Спартак», упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты третий мяч забил полузащитник клуба из Бергамо Йосип Иличич. На 72-й минуте Иличич оформил дубль. Пятый гол «Аталанты» — на счету форварда Луиса Мурьеля.
«Аталанта» набрала 31 очко и поднялась на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 42 очка в 17 матчах.
- 22 декабря 2019
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