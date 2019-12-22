Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А со счётом 5:0, Пашалич забил гол

«Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А со счётом 5:0, Пашалич забил гол
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес. Во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Марио Пашалич, ранее выступавший за «Спартак», упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты третий мяч забил полузащитник клуба из Бергамо Йосип Иличич. На 72-й минуте Иличич оформил дубль. Пятый гол «Аталанты» — на счету форварда Луиса Мурьеля.

«Аталанта» набрала 31 очко и поднялась на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 42 очка в 17 матчах.

Италия - Серия А. 17-й тур
22 декабря 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 0
Милан
Милан
1:0 Гомес – 10'   2:0 Пашалич – 61'   3:0 Иличич – 63'   4:0 Иличич – 72'   5:0 Мурьель – 83'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019