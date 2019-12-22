«Ювентус» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Италии начнётся в 19:45

Сегодня, 22 декабря, на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде состоится матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В бригаду также войдут ассистенты главного арбитра Алессандро Костанцо и Джорджо Перетти. В роли резервного рефери выступит Фабио Мареска.



Действующим обладателем Суперкубка Италии является «Ювентус». Туринская команда — рекордсмен по количеству трофеев. «Ювентус» завоевал восемь Суперкубков Италии (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018). Римский «Лацио» становился обладателем данной награды четыре раза (1998, 2000, 2009, 2017).