Вандалы вновь осквернили статую Ибрагимовича

Статуя бывшего нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича, которая находится в Мальме, вновь подверглась нападению вандалов, сообщает Expressen.

Хулиганы отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге, а также перекрасили её в серебряный цвет. Не помог даже забор, установленный вокруг памятника после предыдущих нападений.

Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Expressen.

Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей.

В данный момент форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед в 31 матче чемпионата MLS забил 31 мяч.