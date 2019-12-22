Вандалы вновь осквернили статую Ибрагимовича

Статуя бывшего нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича, которая находится в Мальме, вновь подверглась нападению вандалов, сообщает Expressen.
Хулиганы отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге, а также перекрасили её в серебряный цвет. Не помог даже забор, установленный вокруг памятника после предыдущих нападений.
Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Expressen.
Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей.
В данный момент форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед в 31 матче чемпионата MLS забил 31 мяч.
- 22 декабря 2019
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