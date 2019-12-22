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«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: Погба начнёт матч на скамейке запасных

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: Погба начнёт матч на скамейке запасных
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник манкунианцев Поль Погба начнёт встречу на скамейке запасных. Французский игрок не выступал с сентября из-за травмы.

«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Фар, Кабазель, Мариаппа, Капу, Хьюз, Лазаро, Дукуре, Сарр, Дини.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Фред, МакТоминай, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.

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