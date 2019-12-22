«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: Погба начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Полузащитник манкунианцев Поль Погба начнёт встречу на скамейке запасных. Французский игрок не выступал с сентября из-за травмы.



«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Фар, Кабазель, Мариаппа, Капу, Хьюз, Лазаро, Дукуре, Сарр, Дини.



«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Фред, МакТоминай, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.