Агент Ал. Миранчука — об интересе «МЮ»: это бред и слухи
Вадим Шпинёв, сотрудник спортивного агентства Isport и представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к его клиенту.
«Бред и слухи. Нужно уделять меньше внимания левым изданиям», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что «Милан» отказался от идеи приобретения российского полузащитника.
В текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету футболиста «Локомотива» 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн
- 22 декабря 2019
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