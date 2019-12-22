Агент Ал. Миранчука — об интересе «МЮ»: это бред и слухи

Вадим Шпинёв, сотрудник спортивного агентства Isport и представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к его клиенту.

«Бред и слухи. Нужно уделять меньше внимания левым изданиям», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что «Милан» отказался от идеи приобретения российского полузащитника.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету футболиста «Локомотива» 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.