«Локомотив» поздравил Эдера с днём рождения

Московский «Локомотив» поздравил нападающего Антонио Эдера с днём рождения. Сегодня, 22 декабря, футболисту сборной Португалии исполняется 32 года.

«С днём рождения, Эдер. Желаем тебе здоровья, счастья в семье и ещё множества победных голов в ворота соперников», — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год «железнодорожники» выкупили его контракт за € 500 тыс. В этом сезоне форвард принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 5 забитых мячей. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета следующего года.

Эдер является автором победного гола в финальном матче Евро-2016, в котором Португалия выиграла у Франции (1:0).