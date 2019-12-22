«Манчестер Юнайтед» пропустил после нелепой ошибки де Хеа. Видео

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» на 50-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Исмаила Сарр. После его несильного удара с отскоком от газона вратарь «МЮ» Давид де Хеа не смог отразить летевший прямо в него мяч.

Видео доступно на «Чемпионате».



18-й тур АПЛ стартовал вчера, 21 декабря, матчем «Эвертон» — «Арсенал», который завершился вничью со счётом 0:0. Также «Борнмут» дома уступил «Бёрнли» — 0:1, «Астон Вилла» на своём поле проиграла «Саутгемптону» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0, «Норвич Сити» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), «Манчестер Сити» на своём поле выиграл у «Лестер Сити» со счётом 3:1.



Сегодня, 22 декабря, также встретится «Тоттенхэм Хотспур» с «Челси».



Дата проведения матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» будет определена позднее.