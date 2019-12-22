Черышев: у «Валенсии» есть всё для улучшения результатов в 2020 году

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1), а также подвёл итоги года для своей команды.
«Это был плохой матч для обеих команд. «Вальядолид» сильно играет дома, но мы стремились к победе. Нам не удалось выиграть, но мы боролись до конца и сумели сравнять счёт на последней минуте.
Этот год получился невероятным для нашей команды. У нас есть всё для улучшения результатов в 2020 году. У нас отличная команда и сильный тренерский штаб. Вместе мы можем добиться хороших результатов. Наша команда — это большая семья. Каждый футболист, выходя на поле, стремится помочь партнёру по команде.
Я очень хотел вернуться на поле. Каждый раз, когда у тебя травма, ты больше всех страдаешь, потому что не можешь помочь товарищам по команде. Я наконец-то смог сыграть и надеюсь и дальше вносить свой вклад в игру команды", — приводит слова Черышева официальный сайт клуба.
- 22 декабря 2019
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