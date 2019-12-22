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Гол Эдегора помог «Сосьедаду» обыграть «Осасуну» в матче чемпионата Испании

Гол Эдегора помог «Сосьедаду» обыграть «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Сосьедада» Микель Оярсабаль на 15-й минуте. Спустя три минуты преимущество гостей увеличил форвард Кристиан Португес. В середине первого тайма ещё один мяч в ворота «Осасуны» отправил полузащитник Мартин Эдегор. Перед свистком на перерыв разницу в счёте сократил защитник хозяев Аридане Эрнандес. На 48-й минуте гол забил нападающий «Осасуны» Луис Авила. До финального свистка по одному мячу в актив записали Авила и форвард «Сосьедада» Александер Исак.

«Реал Сосьедад», набрав 31 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (23) — 11-е.

Испания - Примера. 18-й тур
22 декабря 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 15'   0:2 Португес – 18'   0:3 Эдегор – 28'   1:3 Эрнандес – 45+1'   2:3 Авила – 48'   2:4 Исак – 79'   3:4 Авила – 84'
Удаления: Ронкалья – 70' / нет
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