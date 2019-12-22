Гол Эдегора помог «Сосьедаду» обыграть «Осасуну» в матче чемпионата Испании

В матче 18-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Первый гол забил нападающий «Сосьедада» Микель Оярсабаль на 15-й минуте. Спустя три минуты преимущество гостей увеличил форвард Кристиан Португес. В середине первого тайма ещё один мяч в ворота «Осасуны» отправил полузащитник Мартин Эдегор. Перед свистком на перерыв разницу в счёте сократил защитник хозяев Аридане Эрнандес. На 48-й минуте гол забил нападающий «Осасуны» Луис Авила. До финального свистка по одному мячу в актив записали Авила и форвард «Сосьедада» Александер Исак.
«Реал Сосьедад», набрав 31 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (23) — 11-е.
- 22 декабря 2019
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