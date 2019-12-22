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«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу хавбека «Милана» Пакета

«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу хавбека «Милана» Пакета
Футбол / Италия 0

«Пари Сен-Жермен» хочет купить бразильского полузащитника «Милана» Лукаса Пакета, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, в трансфере игрока лично спортивный директор французского клуба Леонардо. В данный момент клубы ведут переговоры.

Пакета является воспитанником «Фламенго». В января 2019 года футболист перешёл из бразильского клуба в «Милан». Сумма трансфера составила € 38,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразильский хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Италии (восемь — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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