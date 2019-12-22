«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ
Стали известны стартовые составы лондонских клубов «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 18-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 декабря
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дайер, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Ворм, Фойт, Роуз, Уинкс, Н'Домбеле, Эриксен, Ло Чельсо.
«Челси»: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта, Томори, Рюдигер, Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич, Батшуайи, Хадсон-Одои.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».
«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги
- 22 декабря 2019
-
19:42
-
19:24
-
19:10
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
18:27
-
18:19
-
18:19
-
17:54
-
17:53
-
17:32
-
17:25
-
17:18
-
16:59
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
15:52
-
15:51
-
15:38
-
15:16
-
15:11
-
14:57
-
14:45
-
14:33
-
14:28
-
14:23
-
14:00
-
13:51
Партнерский контент