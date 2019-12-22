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«Ювентус» — «Лацио»: составы команд на матч за Суперкубок Италии

«Ювентус» — «Лацио»: составы команд на матч за Суперкубок Италии
Футбол / Италия 0

Стали известны стартовые составы туринского «Ювентуса» и римского «Лацио» на матч за Суперкубок Италии. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Де Шильо, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дибала, Роналду, Игуаин.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Лаццари, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле.

Матч «Ювентус» — «Лацио» пройдёт в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияде на стадионе «Кинг Сауд». Обслужит встречу арбитр Джанпаоло Кальварезе. Ему будут ассистировать судьи на линиях Алессандро Костанцо и Джорджо Перетти. Резервный судья — Фабио Мареска.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио».

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