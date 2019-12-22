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«Боруссия» Д интересуется Тюрамом

«Боруссия» Д интересуется Тюрамом
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к французскому нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюраму, утверждает Footmercato.

По данным источника, главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр связался с представителем игрока, чтобы узнать, насколько он заинтересован в трансфере.

Тюрам перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» летом 2019 года из «Генгама». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом из Мёнхенгладбаха действует до лета 2023 года.

Марку Тюрам является сыном бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, который становился чемпионом мира в 1998 году.

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