«Боруссия» Д интересуется Тюрамом

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к французскому нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку Тюраму, утверждает Footmercato.
По данным источника, главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр связался с представителем игрока, чтобы узнать, насколько он заинтересован в трансфере.
Тюрам перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» летом 2019 года из «Генгама». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом из Мёнхенгладбаха действует до лета 2023 года.
Марку Тюрам является сыном бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, который становился чемпионом мира в 1998 году.
- 22 декабря 2019
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