«Атлетико» обыграл «Бетис» и вышел на четвёртое место в Примере

В матче 18-го тура чемпионата Испании севильский «Бетис» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес. Ему ассистировали судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Счёт был открыт на 58-й минуте. Автором забитого мяча стал Анхель Корреа. В конце матча преимущество мадридского клуба увеличил Альваро Мората, которому ассистировал Корреа. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Марк Бартра.

«Атлетико», набрав 32 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (23) — на 13-м месте.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле встретится с «Леванте». Матч состоится 4 января.