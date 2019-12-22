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«Атлетико» обыграл «Бетис» и вышел на четвёртое место в Примере

«Атлетико» обыграл «Бетис» и вышел на четвёртое место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура чемпионата Испании севильский «Бетис» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес. Ему ассистировали судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Счёт был открыт на 58-й минуте. Автором забитого мяча стал Анхель Корреа. В конце матча преимущество мадридского клуба увеличил Альваро Мората, которому ассистировал Корреа. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Марк Бартра.

«Атлетико», набрав 32 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (23) — на 13-м месте.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле встретится с «Леванте». Матч состоится 4 января.

Испания - Примера. 18-й тур
22 декабря 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 58'   0:2 Мората – 84'   1:2 Бартра – 90+3'
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