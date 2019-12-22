Лингард почти год не забивает и не отдаёт результативных передач в матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0.

Полузащитник «красных дьяволов» Джесси Лингард в этой встрече не смог записать в актив гол или результативную передачу. Таким образом, 27-летний англичанин не забивает мячей и не отдаёт голевых пасов в матчах АПЛ почти целый год.

Последний раз Лингард отличился 26 декабря 2018 года, когда ассистировал хавбеку Полю Погба в домашней встрече 19-го тура с «Хаддерсфилд Таун» (3:1).

«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английского первенства. В 19-м туре команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 20:30 мск.