Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил победу в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2).
«Наша команда не заслужила победу, учитывая, как мы играли. Мы действовали слишком медленно и при владении мячом, и когда он был у соперника. Нам не хватало интенсивности.
Мы сделали недостаточно, чтобы спасти матч. Нужно всегда быть начеку. В первой половине обе команды играли медленно. Если не используешь свои шансы, тебя наказывают.
«Манчестер Юнайтед» не заслужил победу сегодня. «Уотфорд» использовал свои моменты, а мы не использовали свои. Нужно зарабатывать каждый дюйм, каждый шанс», — цитирует Сульшера BBC.
«Красные дьяволы», набрав 25 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 22 декабря 2019
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