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Г. Невилл не мог поверить своим глазам, когда увидел ошибку де Хеа в матче с «Уотфордом»

Г. Невилл не мог поверить своим глазам, когда увидел ошибку де Хеа в матче с «Уотфордом»
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил голевую ошибку в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2). В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.

Бывший капитан «красных дьяволов» Гари Невилл не мог поверить своим глазам, когда увидел ошибку де Хеа. Момент с реакцией Невилла попал в прямой эфир телеканала Sky Sports, на котором в тот момент показывали интервью с главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси».

Видео можно посмотреть на странице Sky Sports Premier League в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 19-м туре команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 20:30 мск.

Де Хеа — лидер АПЛ по голевым ошибкам за последние 17 месяцев
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