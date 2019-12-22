«Витесс» после ухода Слуцкого выиграл третий матч из четырех с общим счётом 10:0

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» разгромил «ВВВ-Венло» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Рихедли Базур, которому ассистировал Наварон Фор. Через несколько минут преимущество арнемского клуба увеличил Тим Матавж с передачи Данило Дуки. В середине второго тайма счёт до разгромного довёл Брайан Линссен с паса Базура.
Таким образом, «Витесс» после ухода с поста главного тренера россиянина Леонида Слуцкого одержал три победы в четырёх матчах с общим счётом 10:0. Арнемский клуб в чемпионате Нидерландов сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) и разгромил «Твенте» (3:0). В Кубке Нидерландов «Витесс» разгромил ОДИН'59 (4:0).
- 22 декабря 2019
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