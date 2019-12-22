Дибала стал лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отметился голом в матче за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (в данный момент счёт 1:1, идёт второй тайм) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.
На счету Дибалы стало четыре гола в Суперкубке Италии, и он опередил по этому показателю Алессандро дель Пьеро, Самуэля Это’О, Андрея Шевченко и Карлоса Тевеса, которые забили по три гола.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец принял участие в 15 матчах чемпионата Италии (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 22 декабря 2019
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