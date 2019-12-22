Сон Хын Мин — 1-й игрок за последние 22 года, получивший три красные карточки за год в АПЛ

Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин был удалён в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).
Таким образом, кореец стал первым футболистом за последние 22 года, который получил три прямые красные карточки в матчах Премьер-лиги за календарный год. В последний раз подобное произошло в 1997 году с игроком «Ковентри Сити» Дионом Даблином.
Cон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2015 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги (15 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 22 декабря 2019
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