ЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины» Педро Абреу
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА хочет арендовать бразильского нападающего флорентийской «Фиорентины» Педро Абреу.
При этом российский клуб намерен вписать в соглашение опцию возможного выкупа прав на футболиста. «Армейцы» интересовались бразильцем ещё летом, когда он выступал за «Флуминенсе», но трансфер не состоялся.
Абреу перешёл в «Фиорентину» летом 2019 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (0 — в основном составе). Футболист провёл на поле в общей сложности 59 минут и не отметился результативными действиями. Контракт Абреу с флорентийцами действует до лета 2024 года.
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