Моуринью: Сон получил очень странную красную карточку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2).

В середине второго тайма Сон ударил защитника «Челси» Антонио Рюдигера ногой в корпус, когда упал на газон в результате борьбы за мяч.

«Сон не отреагировал бы таким образом, если бы рефери сразу показал жёлтую карточку Рюдигеру. Если судья так не поступает, может возникнуть подобная эмоциональная реакция. Арбитр и VAR должны это проанализировать.

Для меня футбол — это футбол, а Премьер-лига — это английский футбол. Считаю, что эта красная карточка была очень странной. Но я не хочу заострять внимание на этом эпизоде, поскольку моя команда проиграла. Нужно сказать комплимент в адрес оппонентов, потому что они сыграли лучше», — цитирует Моуринью BBC.